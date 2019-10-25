СМИ: расстрел в Забайкалье устроил солдат по фамилии Шамсутдинов

Журналисты сообщили имя солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев. По их данным, восьмерых военнослужащих убил 20-летний Р. Шамсутдинов.

Как сообщает Life.ru, во время смены караула он открыл огонь по капитану Евсееву. Другие солдаты легли на пол, но срочник стал стрелять и в них.

По информации портала, солдат успел отслужить четыре месяца. В Забайкальский край он прибыл из Тобольской области.

Издание также опубликовало список погибших:

капитан Евсеев 1989 г.р.

старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.

рядовой Никитин 1998 г.р.

рядовой Богомолов 1999 г.р.

рядовой Похитило 1999 г.р.

рядовой Куроков 1998 г.р.

Андреев 2000 г.р.

Ранее сообщалось, что в воинской части в поселке Горный Забайкальского края солдат открыл огонь по сослуживцам. Он убил восьмерых и ранил двоих человек. Стрельба произошла во время пересменки караула.