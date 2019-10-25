СМИ: расстрел в Забайкалье устроил солдат по фамилии Шамсутдинов
Журналисты сообщили имя солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев. По их данным, восьмерых военнослужащих убил 20-летний Р. Шамсутдинов.
Как сообщает Life.ru, во время смены караула он открыл огонь по капитану Евсееву. Другие солдаты легли на пол, но срочник стал стрелять и в них.
По информации портала, солдат успел отслужить четыре месяца. В Забайкальский край он прибыл из Тобольской области.
Издание также опубликовало список погибших:
- капитан Евсеев 1989 г.р.
- старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.
- рядовой Никитин 1998 г.р.
- рядовой Богомолов 1999 г.р.
- рядовой Похитило 1999 г.р.
- рядовой Куроков 1998 г.р.
- Андреев 2000 г.р.
Ранее сообщалось, что в воинской части в поселке Горный Забайкальского края солдат открыл огонь по сослуживцам. Он убил восьмерых и ранил двоих человек. Стрельба произошла во время пересменки караула.Происшествия
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