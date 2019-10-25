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СМИ: расстрел в Забайкалье устроил солдат по фамилии Шамсутдинов

16:21, 25.10.2019 2
СМИ: расстрел в Забайкалье устроил солдат по фамилии Шамсутдинов
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Журналисты сообщили имя солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев. По их данным, восьмерых военнослужащих убил 20-летний Р. Шамсутдинов.

Как сообщает Life.ru, во время смены караула он открыл огонь по капитану Евсееву. Другие солдаты легли на пол, но срочник стал стрелять и в них.

По информации портала, солдат успел отслужить четыре месяца. В Забайкальский край он прибыл из Тобольской области.

Издание также опубликовало список погибших:

  • капитан Евсеев 1989 г.р.
  • старший лейтенант Пьянов 1990 г.р.
  • рядовой Никитин 1998 г.р.
  • рядовой Богомолов 1999 г.р.
  • рядовой Похитило 1999 г.р.
  • рядовой Куроков 1998 г.р.
  • Андреев 2000 г.р.

Ранее сообщалось, что в воинской части в поселке Горный Забайкальского края солдат открыл огонь по сослуживцам. Он убил восьмерых и ранил двоих человек. Стрельба произошла во время пересменки караула.

Происшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    И офицеров положил, и рядовых. Наверное, офицеры травлю организовали. Судя по званиям - командир роты и кто-то из замов его
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  • Анонимно 25 окт
    Довели. В армию только так издеваються. ты там не солдат для офицеров , а РАБ.
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