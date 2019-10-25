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Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил семь сослуживцев

15:11, 25.10.2019 2
В Забайкалье солдат застрелил семь сослуживцев

Военнослужащий открыл огонь в Забайкальском крае. Солдат-срочник застрелил нескольких человек в воинской части в поселке Горный.

«Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», — приводит «Интерфакс» слова источника.

По данным агентства, солдат находился в карауле.

Как уточняет ТАСС, стрелявший уже обезврежен.

Позже в Минобороны подтвердили гибель уже восьми человек, передает «РИА Новости». Еще два человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Происшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Довели. Дедовщина и издевательства со стороны офицеров. Вот поэтому сам не холил и сыновей не отправлю. Тем более деньги есть.
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    Анонимно 25 окт
    Да нет в армии никакой дедовщины, но от этого не легче. У командиров над солдатом вполне законная власть - они могут сделать что угодно с солдатом, и им ничего за это не будет. Думаю, именно издевательства со стороны офицеров
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