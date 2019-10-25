В Забайкалье солдат застрелил семь сослуживцев

Военнослужащий открыл огонь в Забайкальском крае. Солдат-срочник застрелил нескольких человек в воинской части в поселке Горный.

«Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы», — приводит «Интерфакс» слова источника.

По данным агентства, солдат находился в карауле.

Как уточняет ТАСС, стрелявший уже обезврежен.

Позже в Минобороны подтвердили гибель уже восьми человек, передает «РИА Новости». Еще два человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.