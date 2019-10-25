Минтимер Шаймиев принял участие в Айтматовских чтениях

Сегодня в Казани открылся международный форум «Айтматовские чтения за диалог культур». На нем выступил Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Первый президент республики отметил, что проведение форума связано с задачей налаживания диалога культур.

«Это — планетарная задача. Диалог культур — мощная, мягкая сила, только через него просматривается надежда на то, чтобы находить общий язык в этом противоречивом мире», — приводит слова Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Госсоветник Татарстана отметил, что важной частью диалога культур является сохранение и возрождение мусульманского и православного наследия. В этой сфере у республики накопился немалый опыт.

«Казанский Кремль, Болгар и Свияжск были признаны ЮНЕСКО выдающейся универсальной ценностью и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что наша подлинная история и наш путь к диалогу культур получили всемирное признание», — подчеркнул Шаймиев. Тут же он упомянул и о строительстве Болгарской исламской академии, а также о воссоздании Собора Казанской иконы Божьей матери.

Минтимер Шаймиев также рассказал о дружбе и общении с Чингизом Айтматовым.

Он подарил участвующей в форуме гостье из Кыргызстана — вице-президенту МОО «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Динаре Жумабаевой фотографию 2000 года, снятую во время пребывания в Казани Чингиза Айтматова и казахского поэта Олжаса Сулейменова.

В ответ Жумабаева вместе с литейщиком Иваном Дубровиным вручила Госсоветнику РТ бюст Чингиза Айтматова.