Прокуратура РТ: падение ребенка в канализационный люк произошло не в Челнах

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В исполкоме Челнов прокомментировали видео, где якобы в Набережных Челнах ребенок во время прогулки проваливается в канализационный люк. Власти города пояснили, что это произошло не в Челнах.

Кроме того, прокуратура РТ считает, что инцидент мог произойти в Санкт-Петербурге.

«Сейчас связываемся с нашими коллегами в Санкт-Петербурге и пытаемся выяснить. Пока точной информации нет», — передают «Челнинские известия» слова старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслана Галиева.

Напомним, видео, в котором показано, как маленький ребенок во время прогулки проваливается в канализационный люк, быстро распространилось в соцсетях. Однако город, в котором случилось происшествие, так и не удалось установить. По разной информации, инцидент якобы произошел в Челнах, Питере и даже Казахстане. Прокуратура РТ заявила, что проводит проверку.

