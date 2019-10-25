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Прокуратура РТ: падение ребенка в канализационный люк произошло не в Челнах

10:10, 25.10.2019 1
Прокуратура РТ: падение ребенка в канализационный люк произошло не в Челнах
Фото: скриншот

В исполкоме Челнов прокомментировали видео, где якобы в Набережных Челнах ребенок во время прогулки проваливается в канализационный люк. Власти города пояснили, что это произошло не в Челнах.

Кроме того, прокуратура РТ считает, что инцидент мог произойти в Санкт-Петербурге.

«Сейчас связываемся с нашими коллегами в Санкт-Петербурге и пытаемся выяснить. Пока точной информации нет», — передают «Челнинские известия» слова старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслана Галиева.

Напомним, видео, в котором показано, как маленький ребенок во время прогулки проваливается в канализационный люк, быстро распространилось в соцсетях. Однако город, в котором случилось происшествие, так и не удалось установить. По разной информации, инцидент якобы произошел в Челнах, Питере и даже Казахстане. Прокуратура РТ заявила, что проводит проверку.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Да какая разница ,где это произошло
    Такие проблемы есть и их нужно решать!
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