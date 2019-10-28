Проект комплекса апартаментов Odette получил главную европейскую премию в области недвижимости

24 октября в Лондоне проект комплекса апартаментов Odette, девелопером которого выступает инвестиционно-строительная компания «КамаСтройИнвест», удостоился награды European Property Awards* в категории Residential Development**.

• Проекты, претендующие на премию European Property Awards, оценивает независимая комиссия, в которую входят более 80 экспертов отрасли. Проекты оцениваются по следующим критериям: дизайн, качество, инновации, оригинальность и соответствие принципам устойчивого развития.

• Судейскую коллегию возглавляют члены Палаты лордов британского парламента.

• Премия European Property Awards считается одной из престижнейших наград в сфере недвижимости в Европе. Официальный сайт — www.propertyawards.net.

• Премия вручается вот уже 26 лет более чем в 45 различных жилых и коммерческих категориях. Региональные представительства премии действуют на Ближнем Востоке, в Африке, Канаде, Центральной и Южной Америке, в Карибском бассейне, в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе. В течение года присуждение наград отмечается на торжественных презентациях в Бангкоке, Лондоне и Торонто.

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