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Проект комплекса апартаментов Odette получил главную европейскую премию в области недвижимости

07:00, 28.10.2019 2
Проект комплекса апартаментов Odette получил главную европейскую премию в области недвижимости

24 октября в Лондоне проект комплекса апартаментов Odette, девелопером которого выступает инвестиционно-строительная компания «КамаСтройИнвест», удостоился награды European Property Awards* в категории Residential Development**.

• Проекты, претендующие на премию European Property Awards, оценивает независимая комиссия, в которую входят более 80 экспертов отрасли. Проекты оцениваются по следующим критериям: дизайн, качество, инновации, оригинальность и соответствие принципам устойчивого развития.

• Судейскую коллегию возглавляют члены Палаты лордов британского парламента.

• Премия European Property Awards считается одной из престижнейших наград в сфере недвижимости в Европе. Официальный сайт — www.propertyawards.net.

• Премия вручается вот уже 26 лет более чем в 45 различных жилых и коммерческих категориях. Региональные представительства премии действуют на Ближнем Востоке, в Африке, Канаде, Центральной и Южной Америке, в Карибском бассейне, в США, Азиатско-Тихоокеанском регионе. В течение года присуждение наград отмечается на торжественных презентациях в Бангкоке, Лондоне и Торонто.

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Справка

* европейская премия в области недвижимости (с англ.)

** жилой комплекс (с англ.)

Недвижимость Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Судя по архитектуре, эти премии выдаются по настойчивой просьбе авторов проекта....
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  • Анонимно 28 окт
    да к черту этот Одетт. Вид на кремль перекрыл из парка...
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