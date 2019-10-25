В Башкирии на пожаре в садовом домике погибла девочка
Сегодня, 25 октября, в садовом доме в СНТ «Якорь» Кушнаренковского района Башкирии произошел пожар.
По прибытии пожарных установлено, что огонь полыхает в двухэтажном садовом доме.
В ходе тушения пожара спасатели нашли тело погибшего ребенка, девочки 2010 года рождения.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка.Происшествия Башкортостан
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