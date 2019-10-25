В Башкирии на пожаре в садовом домике погибла девочка

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня, 25 октября, в садовом доме в СНТ «Якорь» Кушнаренковского района Башкирии произошел пожар.

По прибытии пожарных установлено, что огонь полыхает в двухэтажном садовом доме.

В ходе тушения пожара спасатели нашли тело погибшего ребенка, девочки 2010 года рождения.



Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка.