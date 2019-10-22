В Башкирии на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка
Сегодня, 22 октября, в МЧС Башкирии поступило сообщение о том, что горит дом по улице Конституционной в д. Давлятовка Аскинского района.
На момент прибытия пожарных происходило горение деревянного дома размеров 5 на 7 м.
Пожар локализован в 7.43 на площади 35 кв. м . Открытое горение ликвидировано в 7.46. Полная ликвидация последствий пожара завершилась в 8.35, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.
После того, как пожар был потушен, спасатели нашли под завалами дома тело пенсионерки 1939 года рождения.
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара в частном бревенчатом доме в Казани обнаружены тела двоих погибших.
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