В Башкирии на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня, 22 октября, в МЧС Башкирии поступило сообщение о том, что горит дом по улице Конституционной в д. Давлятовка Аскинского района.

На момент прибытия пожарных происходило горение деревянного дома размеров 5 на 7 м.

Пожар локализован в 7.43 на площади 35 кв. м . Открытое горение ликвидировано в 7.46. Полная ликвидация последствий пожара завершилась в 8.35, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.

После того, как пожар был потушен, спасатели нашли под завалами дома тело пенсионерки 1939 года рождения.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в частном бревенчатом доме в Казани обнаружены тела двоих погибших.

