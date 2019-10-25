Эксперты рассказали о наиболее востребованных профессиях в будущем в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

Так, востребованными в России будут в первую очередь массовые профессии: педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен, бухгалтер.

Кроме того, дефицитные профессии также останутся востребованными, среди них: электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Также эксперты ВНИИ подметили, что не останутся без работы и представители профессии, которые играют первостепенную роль для организации. Например, специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции.

Популярны профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса: специалисты по большим данным и облачным приложениям.

«Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3—6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции», — передает RT слова эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной.

Ранее исследование показало, что около 19% жителей Казани получают зарплату в конверте. Еще 4% опрошенных затруднились ответить.

