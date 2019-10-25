Зият Пайгин: «Тренерам «Нефтехимика» виднее, как нас тренировать»

Защитник «Нефтехимика» Зият Пайгин прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» (2:1от).



— Команда нашла свою игру в какой-то степени?

— Все работают, выходят, играют, приносят результат и выполняют установку тренера. Все просто.



— С минимальным счетом снова победили, можно сказать, футбольным. Это тактика команды такая уже?

— Да, и та, и другая команда играли от обороны. Никто не хочет пропускать много голов, все играют на оборону. Вратари сегодня просто прекрасно сыграли — и Костя, и вратарь соперника. Молодцы, надо отдать им должное. А так, на одну шайбу больше мы забили.



— Мы в Череповце думали, что вы после матча со СКА приедете слегка уставшие. Как удалось сохранить силы?

— Тренерский штаб знает, как нас тренировать. Им виднее. Я думаю, что наше дело — это выходить и работать.



— Отдых давали тренеры после СКА?

— У нас после каждой игры переезд, а вечером катаемся, тренируемся, — приводит слова Пайгина официальный сайт клуба.