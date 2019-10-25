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В Набережных Челнах росгвардеец обезвредил посетителя почты с пистолетом

09:51, 25.10.2019 2
В Набережных Челнах росгвардеец обезвредил посетителя почты с пистолетом
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах в одном из почтовых отделений пьяный посетитель направил пистолет на сотрудника ОМОНа.

Дебошир вел себя вызывающе, правоохранитель сделал мужчине замечание. В ответ посетитель начал угрожать, что достанет якобы имевшееся при нем оружие.

Сотрудник Росгвардии предупредил челнинца, однако мужчина все равно достал предмет, похожий на пистолет, и направил на омоновца.

Гвардеец скрутил мужчину, обезоружил и задержал его, прибывшие полицейские отвезли его в отдел, пистолет отправился на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ.

Ранее сообщалось, что молодые люди в поселке ГЭС в Челнах напали на разносчика готовой еды, отобрали пакеты с продуктами и деньги. Экипажу вневедомственной охраны ОВО по г. Набережные Челны, который находился на маршруте патрулирования, удалось задержать злоумышленников. Они были переданы полиции.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Правильно сделал
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  • Анонимно 25 окт
    Молодец! Настоящий Росгвардеец! А то некоторые в суд подают за то что их школьники обижают.
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