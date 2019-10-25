В Набережных Челнах росгвардеец обезвредил посетителя почты с пистолетом

В Набережных Челнах в одном из почтовых отделений пьяный посетитель направил пистолет на сотрудника ОМОНа.

Дебошир вел себя вызывающе, правоохранитель сделал мужчине замечание. В ответ посетитель начал угрожать, что достанет якобы имевшееся при нем оружие.

Сотрудник Росгвардии предупредил челнинца, однако мужчина все равно достал предмет, похожий на пистолет, и направил на омоновца.

Гвардеец скрутил мужчину, обезоружил и задержал его, прибывшие полицейские отвезли его в отдел, пистолет отправился на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ.

Ранее сообщалось, что молодые люди в поселке ГЭС в Челнах напали на разносчика готовой еды, отобрали пакеты с продуктами и деньги. Экипажу вневедомственной охраны ОВО по г. Набережные Челны, который находился на маршруте патрулирования, удалось задержать злоумышленников. Они были переданы полиции.

