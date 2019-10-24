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ЦСКА в Лиге Европы уступил «Ференцварошу», у армейцев ноль очков после трех матчей

21:46, 24.10.2019
ЦСКА в Лиге Европы уступил «Ференцварошу», у армейцев ноль очков после трех матчей
Фото: pfc-cska.com

ЦСКА в рамках Лиги Европы по футболу у себя дома уступил венгерскому «Ференцварошу» — 0:1.

Подопечные Виктора Гончаренко уверенно контролировали ход встречи, но не смогли реализовать свои моменты. На 85-й минуте матча гости убежали в контратаку, после которой Роланд Варга добил мяч в пустые ворота.

Это поражение стало уже третьим для российского клуба, и ЦСКА замыкает группу Н, не набрав ни одного очка.

ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1 (0:0, 0:1)

Голы: Варга (Зубков, 85).

СпортФутбол
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