Экс-игрок «Салавата»: «В России больше всех миллионеров, но остальные живут плохо. Как же хорошо у нас в США»

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга» Брент Сопел в интервью американскому блогеру рассказал о своей жизни в России.

«Я играл в Новокузнецке полтора года. Там адище. Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками «Пепси» и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил.

Нужно понимать, что Россия очень отличается от Северной Америки. Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить. Блин, начинаешь понимать, как у нас в США хорошо. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо. Разница в культурах тоже большая. Однажды помог девушке, придержав дверь, а она посмотрела на меня, будто я хочу ее убить. А у нее в руках полный пакет продуктов.

Я старался не говорить по-английски в присутствии людей. Даже по телефону переставал разговаривать, хотя мне говорили, что у меня европейская внешность. Но в России мне платили больше, чем в НХЛ. Я вернулся в Америку, так как хотел провести 1000 игр в североамериканских лигах. Когда провел, завершил карьеру», — сказал Сопел.

За «Салават Юлаев» Сопел выступал в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов, проведя в составе уфимцев 42 гола и набрал 12(1+11) очков.