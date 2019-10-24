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Экс-игрок «Салавата»: «В России больше всех миллионеров, но остальные живут плохо. Как же хорошо у нас в США»

19:01, 24.10.2019 5
Экс-игрок «Салавата»: «В России больше всех миллионеров, но остальные живут плохо. Как же хорошо у нас в США»
Фото: championat.com

Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга» Брент Сопел в интервью американскому блогеру рассказал о своей жизни в России.

«Я играл в Новокузнецке полтора года. Там адище. Что я ел? В основном в ресторанах, там есть пара мест. А дома мой холодильник был забит банками «Пепси» и печеньками. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил.

Нужно понимать, что Россия очень отличается от Северной Америки. Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить. Блин, начинаешь понимать, как у нас в США хорошо. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо. Разница в культурах тоже большая. Однажды помог девушке, придержав дверь, а она посмотрела на меня, будто я хочу ее убить. А у нее в руках полный пакет продуктов.

Я старался не говорить по-английски в присутствии людей. Даже по телефону переставал разговаривать, хотя мне говорили, что у меня европейская внешность. Но в России мне платили больше, чем в НХЛ. Я вернулся в Америку, так как хотел провести 1000 игр в североамериканских лигах. Когда провел, завершил карьеру», — сказал Сопел.

За «Салават Юлаев» Сопел выступал в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов, проведя в составе уфимцев 42 гола и набрал 12(1+11) очков.

СпортХоккейОбщество Башкортостан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 окт
    Бред какой-то, какие крысы четырехкилограммовые? Может с кем то перепутал. И в магазинах у нас продукты лучше чем в США. Какие коровы на привязи в городе? Видимо весь интеллект в ноги ушёл у этого хоккеиста. Небылицы рассказывает.
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    Анонимно 25 окт
    Взгляд на Россию из США. Он вот такой. Как бы не было печально. Человек честно сказал, будучи и там и тут, смог сравнить.
    А бабушки с козой или коровой на привязи в Казани тоже можно видеть. Сам лично видел как на Беломорской бабушка своей козе скармливала траву на трамвайных путях. Еда в магазинах вся химическая, покупать нечего. Правду он сказал.
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  • Анонимно 25 окт
    Вчера купил два вида сыра (вернее сырного продукта). Это какой-то прессованный, крашеный крахмал. Интересно в США такой есть?
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  • Анонимно 09:17
    42 гола)игры может
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  • Анонимно 12:15
    Он прав встречается и такое
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