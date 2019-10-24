«Локомотив» объявил о подписании экс-игрока «Ак Барса» Маркова
«Локомотив» подписал пробный контракт с защитником Андреем Марковым. Об этом сообщает официальный сайт ярославской команды.
Последним клубом Маркова был казанский «Ак Барс», за который он провел 49 матчей и набрал 14 (2+12) очков. В плей-офф за казанцев результативными действиями не отметился.
Напомним, ранее сообщалось, что Марков ищет варианты трудоустройства в НХЛ.СпортХоккей Татарстан
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