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«Локомотив» объявил о подписании экс-игрока «Ак Барса» Маркова

17:12, 24.10.2019
«Локомотив» объявил о подписании экс-игрока «Ак Барса» Маркова
Фото: hclokomotiv.ru

«Локомотив» подписал пробный контракт с защитником Андреем Марковым. Об этом сообщает официальный сайт ярославской команды.

Последним клубом Маркова был казанский «Ак Барс», за который он провел 49 матчей и набрал 14 (2+12) очков. В плей-офф за казанцев результативными действиями не отметился.

Напомним, ранее сообщалось, что Марков ищет варианты трудоустройства в НХЛ.

СпортХоккей Татарстан
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