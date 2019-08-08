Экс-игрок «Ак Барса» Марков хочет вернуться в НХЛ

Фото: Реальное время / Эрик Добролюбов

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков заявил, что намерен вернуться в НХЛ.

«Я знаю, что мне 40 лет, но не чувствую себя на 40. Я хорошо поработал летом и делал вещи, которые никогда раньше не выполнял в своей подготовке.

Надеюсь, что проделанное поможет мне добиться своей цели, но посмотрим, что получится. Хочу подписать однолетний контракт с клубом НХЛ. В идеале — с «Монреалем».

Я очень скучал по Монреалю. По всему — начиная от плохих дорог и пробок. Но самое главное — я скучал по выступлениям за «Канадиенс». Когда ты выходишь на лед, ты чувствуешь их фанатов, их поддержку, страсть, и это помогает тебе. Это особенное чувство.

Мне хочется провести 1000-й матч в НХЛ за «Хабс». Это важно. Но еще важнее сыграть в НХЛ еще один сезон и доказать, что я все еще могу.

Если «Монреаль» не захочет меня, но появятся предложения от других клубов, я их рассмотрю. Скорее всего, этот сезон будет для меня последним в карьере. Я хочу получить удовольствие от игры», — сказал россиянин в интервью Montreal Gazette.

В прошлом сезоне 40-летний Марков выступал за «Ак Барс», в 49 матчах регулярного первенства КХЛ он набрал 14 (2+12) очков. До казанцев хоккеист выступал в НХЛ за «Монреаль».