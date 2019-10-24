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В Башкирии определился строитель здания арбитражного суда республики

16:36, 24.10.2019
В Башкирии определился строитель здания арбитражного суда республики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Подрядчик строительства здания арбитражного суда Башкирии филиал АО «Гидроремонт ВВК» выбрал исполнителя заказа. Возводить объект будет ООО «Дельта Урал».

Закупка проводилась у единственного поставщика, передает «Коммерсант». Стоимость контракта составляет 70,6 млн рублей.

До 10 декабря субподрядчик должен разработать проект строительства, детальный поэтапный график выполнения требуемых работ, а также провести земляные работы, залить фундамент, возвести стены, перегородки и т. д.

При этом АО «Гидроремонт-ВКК» («дочка» «РусГидро») взялась за строительство семиэтажного здания суда за 732 млн рублей.

Недвижимость Башкортостан
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