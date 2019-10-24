«Татнефть» утвердила программу биржевых облигаций до 100 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил программу биржевых облигаций в размере до 100 млрд рублей. Планируется при необходимости размещать бумаги на Московской бирже траншами от 5 млрд рублей.

Размещения планируется проводить по мере необходимости в финансировании проектов, передает пресс-служба «Татнефти».

«При текущих ставках заемные средства являются привлекательным источником финансирования, а уровень долговой нагрузки «Татнефти» — один из самых низких среди крупных российских компаний», — отмечается в сообщении.

Накануне американская редакция журнала Forbes выпустила текст об активных инвестициях со стороны компаний из США в акции и облигации российских эмитентов. Причиной в первую очередь служит высокая доходность российских ценных бумаг.