«Татнефть» утвердила программу биржевых облигаций до 100 млрд рублей
Совет директоров ПАО «Татнефть» утвердил программу биржевых облигаций в размере до 100 млрд рублей. Планируется при необходимости размещать бумаги на Московской бирже траншами от 5 млрд рублей.
Размещения планируется проводить по мере необходимости в финансировании проектов, передает пресс-служба «Татнефти».
«При текущих ставках заемные средства являются привлекательным источником финансирования, а уровень долговой нагрузки «Татнефти» — один из самых низких среди крупных российских компаний», — отмечается в сообщении.
Накануне американская редакция журнала Forbes выпустила текст об активных инвестициях со стороны компаний из США в акции и облигации российских эмитентов. Причиной в первую очередь служит высокая доходность российских ценных бумаг.ПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы Татарстан
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