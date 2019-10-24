Английская полиция подтвердила гражданство КНР погибших в фургоне грузовика

Полицейское управление графства Эссекс (Англия) сообщило, что все 39 человек, чьи тела были обнаружены в фургоне грузовика на окраине города Грейс, были гражданами Китая.

«Было установлено, что среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. Есть основания полагать, что все они являются гражданами Китая», — цитирует сообщение полиции RT.

Накануне в Англии был обнаружен грузовик, в фургоне-рефрижераторе которого полиция нашла 39 тел. Фургон прибыл из Бельгии, а сам грузовик — из Северной Ирландии. При этом он был зарегистрирован в Болгарии.

По данным СМИ, водителем грузовика был 25-летний житель Северной Ирландии по имени Мо Робинсон, но официального подтверждения этой информации нет.

Наиболее распространенной версией случившегося является случайная смерть нелегальных мигрантов. С такими происшествиями британская полиция сталкивается регулярно.