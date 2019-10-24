Производитель ракет «Протон» и «Ангара» может стать банкротом из-за одного КАМАЗа

Калужский автоцентр КАМАЗ требует признать банкротом Центр имени Хруничева — одно из ведущих космических предприятий России, производителя ракет «Протон» и «Ангара».

Сумма иска не указана, однако в судебной базе есть информация о решении челябинского арбитража взыскать с предприятия «Роскосмоса» чуть более миллиона рублей, пишет «РИА Новости».

Оказалось, что долг возник по договору поставки грузовика КАМАЗ в сентябре прошлого года. Дилер поставил Центру Хруничева машину по цене около 3 млн рублей, а в оплату получил только два миллиона.

На недостающую сумму и был подан иск. Челябинский суд полностью удовлетворил требования автоцентра, представитель Центра Хруничева в процессе не участвовал.

Апелляция на решение первой инстанции не подавалась, и в сентябре оно вступило в силу. Заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 21 октября, к рассмотрению оно в настоящее время не принято.

Ранее сообщалось, что чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей. По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза.

