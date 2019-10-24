«Татнефть» может возобновить в Ливии разведку и разработку месторождений

ПАО «Татнефть» рассматривает вариант возобновления работ по разведке и разработке месторождений в Ливии.

«Татнефть» рассматривает возможность возобновления работ на территории Ливии в рамках проектов по разведке и разработке действующих зрелых месторождений в соответствии с действующими соглашениями о разделе продукции», — сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Кроме того, предприятие подписало Меморандум о взаимопонимании и соответствующие соглашения с АО НК «КазМунайГаз». По итогам переговоров двух сторон составлена дорожная карта, которая обеспечит внедрение опыта «Татнефти» в нефтегазовую отрасль Казахстана.

Ранее сообщалось, что ПАО «Татнефть» обустроит 20 добывающих и 20 нагнетательных скважин на Грядинском поднятии Краснооктябрьского месторождения сверхвязкой нефти в Татарстане.

