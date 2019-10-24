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До конца 2019 года «Татнефтехиминвест-холдинг» реализует девять инвестпроектов

12:24, 24.10.2019
До конца 2019 года «Татнефтехиминвест-холдинг» реализует девять инвестпроектов
Фото: realnoevremya.ru

До конца 2019 года в нефтегазохимическом комплексе Татарстана планируется завершить реализацию проектов по запуску гидроочистки тяжелого газойля коксования на АО «ТАНЕКО», расширению производства шин в Нижнекамске и производству рукавной трехслойной пленки на Камском заводе полимерных материалов, сообщил глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на сегодняшнем заседании совета директоров компании.

По его словам, шесть инвестпроектов этого года уже реализованы, включая запуск производства полимерных изделий в Ростовской области и производства гибкой упаковки в Чехии.

Ранее «Реальное время» сообщало, что рентабельность продаж синтетического каучука предприятиями нефтехимического комплекса Татарстана в третьем квартале увеличилась до 15%.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаИнвестицииТехнологииБизнес Татарстан
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