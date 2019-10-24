В «Татнефтехиминвест-холдинге» рассказали о росте рентабельности продаж синтетического каучука

Фото: Инна Серова

Рентабельность продаж синтетического каучука предприятиями нефтехимического комплекса Татарстана в третьем квартале увеличилась с 10 до 15%, сообщил на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» гендиректор компании Рафинат Яруллин.

Кроме того, отметил он, на республиканских предприятиях в этом же отчетном периоде увеличились продажи пластиковых окон, дверей и посуды.

Ранее «Реальное время» писало, что предприятия «Татнефтехиминвест-холдинга» перечислили в бюджет Татарстана 57 млрд рублей.