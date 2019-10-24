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С начала года предприятия НГХК перечислили в бюджет Татарстана 57 млрд

11:54, 24.10.2019
С начала года предприятия НГХК перечислили в бюджет Татарстана 57 млрд
Фото: realnoevremya.ru

Объем производства на татарстанских предприятиях нефтегазохимического комплекса за 9 месяцев 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на проходящем в Кабинете министров республики заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» гендиректор предприятия Рафинат Яруллин.

По его словам, добыча нефти за это время также выросла на 2,1%, а предприятия холдинга перечислили в консолидированный бюджет республики 57 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что глава ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» прогнозировал замедление инвестиционной активности компаний.

ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаФинансыБюджетИнвестиции Татарстан
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