В казанском Кремле рассказали о повышении цен на соципотеку

О дальнейшем повышении стоимости соципотеки разговор в настоящее время не идет, заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на утреннем брифинге в кабинете министров РТ.

Она отметила, что о нынешнем повышении стоимости президенту доложили, а перед тем, как одобрить принятие таких мер, был проведен тщательный анализ цен.



«Безусловно, президенту республики доложили, что от застройщиков поступила инициатива об увеличении стоимости. Рустам Нургалиевич дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразования. При принятии решения руководствовались принципом: оставить жилье доступным для категории граждан, которые нуждаются в такой форме социальной поддержки», — подчеркнула Галимова.

Ранее сообщалось, что Госжилфонд при президенте РТ принял решение пересмотреть контрактную стоимость строительства жилья с 32,5 до 38 тысяч рублей за 1 кв. м. Конечная цена для соципотечников вырастет до 42,5 тысячи рублей за «квадрат».

