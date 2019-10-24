Минпромторг назвал сроки ужесточения штрафов за недолив на АЗС

В 2021 году владельцев АЗС могут начать штрафовать за недолив бензина. Минпромторг разработал законопроект, где предполагаются оборотные штрафы. За недолив топлива они будут в размере 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Соответствующее положение планируется включить в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), который вступит в силу 1 января 2021 года.

Как сообщают «Известия», данный законопроект был внесен в Госдуму в мае, но возвращен в ведомство «для проведения анализа на предмет его соответствия концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях». Документ после доработки ждут в Кабмине уже в октябре.

Ранее «Реальное время» писало, что независимые АЗС идут на нарушения в 2,5 раза чаще, чем сетевые заправки.