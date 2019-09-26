Росстандарт: независимые АЗС идут на нарушения в 2,5 раза чаще, чем сетевые заправки

Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС достигает 8,8%. Результаты надзора на топливном рынке за 9 месяцев текущего года Росстандарт огласил на заседании межведомственной отраслевой рабочей группы сегодня.

За неполные 9 месяцев проверено около 920 АЗС. Нарушения требований техрегламента, когда продается бензин или дизельное топливо, не соответствующие показателям качества, выявлены в 81 случае. При этом независимые АЗС идут на нарушения в 2,5 раза чаще (доля нарушений — 5%), чем сетевые заправки (доля нарушений — 13%), передает пресс-служба Росстандарта.

Основной показатель, по которому АЗС нарушают стандарты качества, — это превышение доли соединений серы. При этом эксперты отмечают, что доля фальсификата на российских заправках неуклонно снижается. Так, в 2015 году она составляла 20%.

Ранее сообщалось, что на 19% проверенных Росстандартом заправках был обнаружен недолив топлива.