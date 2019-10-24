Завтра в двух районах Казани не будет света

В Казани 25 октября временно отключат электричество в домах Вахитовского и Приволжского районов.

Так, отключение коснется следующих домов:

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по улицам Закамской, Кривой, Кузнечной, Кузнечному переулку, улицам Малой Слободской, Нестеровской, Нестеровскому оврагу, Нестеровскому спуску, улицам Поперечно-Слободской, Потребительской, Тихой и Центральной.

В Приволжском районе электричества не будет с 8.00 до 18.00 по ул. Академика Парина, 6, 18, 20а (детсад №31), ул. Карбышева, 61, 63/1, 63/2.

Также света не будет в домах поселка Мирный по улицам 1-й Земляничной, 2-й Земляничной, 2-й Новосельской, 6-й Давликеевской, 8-й Давликеевской, 8-й Новосельской, 9-й Давликеевской, 13-й Давликеевской, Глазунова, Новосельской, Рахима Саттара.

Кроме того, отключение света затронет жителей поселка Отары по улицам 2-й Отарской, 4-й Отарской, 5-й Отарской, 6-й Отарской, Дорожной, Молдавской, Поперечно-Отарской, Приволжской, Придорожной.

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, передает пресс-служба мэрии Казани.