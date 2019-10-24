Чемпионат мира по пляжному футболу — 2021 пройдет в России

Следующий чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России. Об этом стало известно по итогам совета организации в Шанхае.

Помимо России за право проведения мирового мундиаля боролись Чили и Сальвадор.



«Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет сыгран в России. Мы все помним последний чемпионат мира (по футболу) в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем чемпионата мира по пляжному футболу», — сказал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Мировое первенство по пляжному футболу пройдет в России впервые. Ранее ЧМ 13 раз проводились в Бразилии и по одному разу в ОАЭ, Италии, Таити, Португалии, Франции и на Багамских островах.

Сроки проведения турнира и состав его участников определятся позднее.

Напомним, что сборная России является двукратным обладателем чемпионатов мира по пляжному футболу (2011 и 2013 годы).