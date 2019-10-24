На КАМАЗЕ представили нового сотрудника — робота-бухгалтера

КАМАЗ представил нового сотрудника — робота-бухгалтера. В его запуске участвовал генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

Теперь справки 2-НДФЛ для работников КАМАЗа формируются без участия человека. Выполняет эти действия компьютерная программа-робот.

Отмечается, что формирование справок 2-НДФЛ — это лишь начало. В разработке — дополнительный функционал, часть которого уже работает в тестовом режиме.

«Совместная работа людей и роботов — это примета уже не будущего, а настоящего времени. Внедрение роботов позволяет нам совершить ещё один шаг в сторону инноваций и повысить эффективность вспомогательных процессов за счет автоматизации рутинных задач», — передает слова Когогина официальный аккаунт предприятия в соцсетях.

Кроме того, на КАМАЗе функционирует ряд информационных систем, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы. Внедрение программных роботов на предприятии продолжится, поскольку они могут работать 24 часа в сутки, повысить производительность и совершать меньше ошибок.

Ранее на КАМАЗе разработали уникальную технику для уборки снега. Ее особенность заключается в высокой производительности.

