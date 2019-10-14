КАМАЗ разработал уникальную спецтехнику для уборки снега

На КАМАЗе разработали уникальную технику для уборки снега. Ее особенность заключается в высокой производительности.

Снегоуборочная машина, разработанная на базе полноприводного шасси «КамАЗ-43118», была создана совместно с ООО «Завод СпецАгрегат».

Техника может убирать до 3,5 тонны снега в час, в настоящее время производительность существующих российских аналогов достигает 1,6 тонны в час. Еще одно преимущество новой техники: ее максимально возможный отброс снежной массы достигает 50 метров.

При уборке снега снегоуборочная машина двигается за счет гидропривода с бесступенчатым регулированием скорости, то есть управляется джойстиком из кабины оператора, а в обычном режиме передвигается с помощью штатного механического привода.

Первыми заказчиками новой модели стали крупная газодобывающая компания и совместное российско-американское предприятие на острове Сахалин, рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что в России заработал маркетплейс от КАМАЗа — Truckinstock.com. Он ориентирован на продвижение автомобилей, имеющихся на складах дилеров и официальных партнеров компании.

