Татарстан увеличит расходы на борьбу с онкологией в следующем году

Татарстан увеличит расходы на борьбу с онкозаболеваниями в следующем году.

Так, сумма расходов на онкологическую помощь в 2020 году прогнозируется в размере 6,6 млрд рублей. Отмечается, что не более 75% из этой суммы будет направляться на химиотерапию, 768 млн рублей предполагается потратить на паллиативную медицинскую помощь.

Вообще бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на 2020 год составит 57,675 млрд рублей. В планах, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в Территориальный фонд поступит 48,073 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан — 8,715 млрд.

Размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год предполагается установить в сумме 6,176 млрд рублей.

Кроме того, по словам директора Территориального фонды обязательного медицинского страхования Алсу Мифтаховой, расходы ТФОМС на онкологическую помощь за последние 6 лет, в связи с ростом заболеваемости, выросли в 3,5 раза. Возможность поднять расходы обеспечили поступления из федерального бюджета: «Выделяются целевые средства на дорогостоящую химиотерапию».

Ранее эксперт спрогнозировал резкий скачок смертности от онкологии в России.

