Выпускаемые в Казани Ту-160 прибыли в ЮАР

Стратегические бомбардировщики Ту-160, выпускаемые в Казани, впервые прилетели в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). «Белые лебеди» приземлились на военно-воздушной базе Waterkloof.

Самолеты пролетели над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана, передает ТАСС. За 13 часов полета экипажи преодолели 11 тысяч км.

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Ранее ракетоносцы не бывали в ЮАР и местные военные назвали этот визит «премьерой для всей Африки».

Ранее Минобороны публиковало видео полета казанских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО. Тогда «Белые лебеди» летели над нейтральными водами Балтийского моря.

