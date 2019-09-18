Минобороны опубликовало видео полета казанских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО

Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлен полет сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Балтикой. Российские самолеты сопровождали истребители ВВС стран НАТО.

Ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета составила более семи часов.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После выполнения программы полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что стратегические бомбардировщики Ту-160 выпускаются и модернизируются на Казанском авиазаводе. В феврале предприятие передало Дальней авиации ВКС России очередной «Белый лебедь».