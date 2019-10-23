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США сняли введенные из-за операции в Сирии антитурецкие санкции

20:26, 23.10.2019
США сняли введенные из-за операции в Сирии антитурецкие санкции
Фото: publicdomainpictures.net

США сняли санкции, введенные против Минобороны и Минэнерго Турции. Вашингтон ввел их после того, как Анкара начала военную операцию на севере Сирии.

Из санкционных списков исключены министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу, передает «Прайм».

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций после объявления о приостановке операции и создании зон безопасности на границе между Турцией и Сирией.

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