США сняли введенные из-за операции в Сирии антитурецкие санкции

США сняли санкции, введенные против Минобороны и Минэнерго Турции. Вашингтон ввел их после того, как Анкара начала военную операцию на севере Сирии.

Из санкционных списков исключены министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу, передает «Прайм».

Президент США Дональд Трамп заявил о снятии санкций после объявления о приостановке операции и создании зон безопасности на границе между Турцией и Сирией.