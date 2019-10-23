«Ак Барс» в гостях по буллитам уступил «Металлургу»

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по буллитам уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:1 б).

Игра изобиловала опасными силовыми приемами. В одном из эпизодов матча голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин получил коньком в шею, после чего на площадку вышли врачи. Чуть позже после силового приема от Егора Коробкина травмировался Владимир Ткачев, и нападающего «Ак Барса» унесли со льда на носилках.

За три периода и овертайм команды не смогли распечатать ворота друг друга. В серии послематчевых буллитов точнее оказались магнитогорцы — 0:1.

«Металлург» − «Ак Барс» − 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 Козун (65:00, победный буллит)