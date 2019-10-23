Мэр Ижевска пообещал ввести в городе платные парковки

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что намерен ввести в городе платные парковки. Об этом он рассказал в выпуске проекта Ильи Варламова «Большая дорога с мэром».

«В центре надо ввести парковки платные», — сказал глава столицы Удмуртии. Однако он отметил, что в этом вопросе необходимо найти баланс, поскольку платными парковками можно «и среду социального согласия взорвать».

Бекмеметьева воодушевили слова Варламова о пользовании автомобилем как признаке достатка горожанина.

«Ровно так же я и считаю, что если ты купил автомобиль (а у некоторых по два в семье есть), то неужели ты не в состоянии будешь заплатить за то, что ты здесь припарковался», — развил мысль мэр.

«У нас будет платная парковка в Ижевске», — заключил Варламов.

«И их будет немало», — добавил Бекмеметьев.

Напомним, что власти Ижевска еще год назад объявили о поиске концессионера, который займется организацией платных парковок.