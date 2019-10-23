Минобороны опубликовало карту по соглашениям России и Турции о действиях в Сирии

Министерство обороны России опубликовало карту, на которой подробно показано, в каких районах Сирии власти РФ и Турции договорились действовать.

Она показывает зону, в которой идет турецкая операция «Источник мира». Также указана зона, куда зайдут сирийские и российские войска, чтобы проконтролировать отход курдов.

Согласно карте, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган накануне окончательно договорились по совместным действиям в Сирии. Главы государств подписали соответствующий меморандум. Сегодня Турция объявила о приостановке военной операции.