Тренер «Ак Барса»: «Уверен, матч против «Металлурга» будет упорным»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о подготовке команды к матчу против «Металлурга» из Магнитогорска.

— Команда находится в приподнятом боевом настроении. Конечно, мы довольны результатом последнего матча, но мы подходим к анализу победных игр не менее тщательно, чем к анализу поражений. Поэтому проанализировали, сделали выводы и готовы к следующему матчу.

— После такого результативного матча — победа 6:1 — потребуется ли дополнительно мотивировать игроков?

— У нас и до этого оба матча с Магнитогорском были упорные, поэтому дополнительно мотивировать игроков не приходится, все понимают, что будет непростой матч. В то же время мы уже 4 игры проводим через день. Здесь важно, чтобы мы придерживались своей системы игры — если провести аналогии с физикой, то упорядоченные системы тратят меньше энергии, чем хаотичные. Поэтому нам важно придерживаться своей системы игры.

— Дважды играли с «Металлургом», оба раза победа 2:1. Если попробовать спрогнозировать, стоит ли ждать такой же сложной игры или зрители увидят более веселый хоккей?

— Я уверен, что матч будет упорным, мы, как и «Металлург», надеемся показать хороший хоккей. Важно, чтобы мы придерживались принципов игры, которые мы проповедуем — активный хоккей, хороший контроль шайбы, давление на соперника. Этих принципов мы должны придерживаться и показать все это в матче против «Металлурга».

— Олег Ли, кажется, идеально дебютировал в «Ак Барсе» − гол, тюбетейка лучшего игрока. Насколько хоккеист вписался в состав с точки зрения системы?

— Олег — хороший, быстрый игрок, обученный хоккеист. Он видит, что мы играем в системный хоккей и пытается как можно быстрее войти в него. Поэтому думаю, что все у него получится, он поможет нашей команде, он уже провел хороший матч. У нас в клубе он как хоккеист станет еще сильнее.

— Будут ли какие-то изменения в составе?

— Да, они будут, перестановки минимальные. О них мы расскажем ближе к матчу, — приводит слова Перова пресс-служба клуба.