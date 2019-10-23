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В России объявили в розыск бывшего вице-президента Олимпийского комитета страны Билалова

11:19, 23.10.2019
В России объявили в розыск бывшего вице-президента Олимпийского комитета страны Билалова
Фото: rbc.ru

По данным МВД России, бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова объявили в розыск.

Как следует из базы данных ведомства, экс-функционера разыскивают по уголовной статье. Накануне Билалов был задержан иммиграционной службой США, но будет ли Россия требовать его экстрадиции, остается неизвестным.

Отметим, что Билалова вместе с его братом Магомедом подозревали в хищениях на 5 миллиардов рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Средства были размещены в Национальном банке развития бизнеса, который чуть позже обанкротился.

На братьев завели уголовное дело, но они успели выехать из страны.

СпортПроисшествия
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