В России объявили в розыск бывшего вице-президента Олимпийского комитета страны Билалова

По данным МВД России, бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова объявили в розыск.

Как следует из базы данных ведомства, экс-функционера разыскивают по уголовной статье. Накануне Билалов был задержан иммиграционной службой США, но будет ли Россия требовать его экстрадиции, остается неизвестным.

Отметим, что Билалова вместе с его братом Магомедом подозревали в хищениях на 5 миллиардов рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Средства были размещены в Национальном банке развития бизнеса, который чуть позже обанкротился.

На братьев завели уголовное дело, но они успели выехать из страны.