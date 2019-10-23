Известного челнинского бизнесмена обокрали в Москве

Челнинского бизнесмена Эрика Гафарова обокрали в Москве. Нанесенный ущерб оценивается более чем в миллион рублей.

Как отмечает сам бизнесмен, сумку Dolce&Gabbana, дорогой кошелек, а в нем — более миллиона рублей, он оставил в такси. Крупную сумму Эрику Гафарову ранее передал партнер по бизнесу. Кроме того, в сумке находились документы, среди которых паспорт, водительские права.

Бизнесмен попытался связаться с водителем такси, писал сообщения, в которых обещал отдать деньги в качестве вознаграждения, но безуспешно.

Помимо деловой встречи Эрик Гафаров планировал принять участие в съемках телешоу Сomedy club. Как сообщает Chelny-biz, ночь пришлось провести в отделении полиции.

Чуть позже Эрик Гафаров сообщил в соцсетях, что нашлась часть его документов.

Ранее «Реальное время» писало, что Эрик Гафаров объявил конкурс на самый добрый поступок.