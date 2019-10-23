В Сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появились фотографии возможной формы сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы в 2020 году. Об этом сообщает Footy Headlines.

По словам источника, форма официально будет представлена в ноябре нынешнего года. Дизайном и пошивом занималась компания Adidas, основной экипировщик сборной России по футболу.

Ожидается, что на новой форме красного цвета появится высокий воротник и манжеты с широким рукавом. Домашний комплект экипировки имеет белый воротник, а манжеты бело-синие, что вместе с красным цветом формы создает эффект российского флага.

По задумке дизайнеров, футболка сборной России на Евро-2020 представляет собой что-то общее между народом, футболом и российским флагом. Девизом домашней формы на Евро-2020 станет фраза — «Искусство встречает спорт».