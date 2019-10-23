Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске
В Нижнекамске в квартире одной из многоэтажек на проспекте Химиков были обнаружены тела супругов.
Как пишет НТР-24, по одной из версий, 54-летний мужчина убил свою 31-летнюю супругу и покончил с собой. По предварительным данным, женщина была беременна.
Также у супружеской пары было трое несовершеннолетних детей. Причину трагедии предстоит установить следователям.
Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему 7 ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами на почве ревности жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.Происшествия Татарстан
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