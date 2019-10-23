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Происшествия

Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске

09:54, 23.10.2019 5
Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске
Фото: sledcom.ru

В Нижнекамске в квартире одной из многоэтажек на проспекте Химиков были обнаружены тела супругов.

Как пишет НТР-24, по одной из версий, 54-летний мужчина убил свою 31-летнюю супругу и покончил с собой. По предварительным данным, женщина была беременна.

Также у супружеской пары было трое несовершеннолетних детей. Причину трагедии предстоит установить следователям.

Напомним, в Набережных Челнах женщина убила своего двухлетнего сына, нанеся ему 7 ударов ножом. Старшего ребенка она также покалечила. Как оказалось, причиной трагедии стала ссора между супругами на почве ревности жены к коллеге главы семейства. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 окт
    Не понимаю ,почему после таких случаев не вводят закон о домашнем насилии ?!
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    Анонимно 23 окт
    в нашей стране он просто необходим!!! одно сплошное ток шоу по ТВ, и никаких мер не принимается!!!! никакой работы нет!!! это страшно! жутко страшно!!!
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    Анонимно 23 окт
    А зачем ? есть более глобальные проблемы у наших чиновников! - не курить на балконах и в общественных местах и т.д. ! В нашей стране все, что не укладывается от ужаса в голове - это уже НОРМА!!!
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  • Анонимно 23 окт
    Что за ужас?
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  • Анонимно 23 окт
    Она ему в дочери годиться. Мужлану 54, жене 31 и уже многодетная. Писец.
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