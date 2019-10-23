«Салават Юлаев» не забивает в большинстве семь матчей подряд

Вчера «Салават Юлаев» у себя дома проиграл омскому «Авангарду» (1:2б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственная шайба уфимцев была забита в равных составах. Таким образом, хоккеисты «Салавата» увеличили свою серию без забитых голов в большинстве до семи матчей подряд.

За весь этот отрезок подопечные Николая Цулыгина не использовали 15 попыток. В последний раз численным преимуществом уфимцы воспользовались в матче с «Северсталью», когда большинство реализовал Никита Сошников.

«Салават Юлаев» занимает последнее место в лиге по проценту реализации численного преимущества — 8,2%.