«Нефтехимик» во второй раз в сезоне обыграл питерский СКА

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ по буллитам обыграл питерский СКА — 3:2.

Счет в матче открыли гости, Митчелл и Уайт убежали в контратаку и распечатали ворота Самонова. Питерцы ответили двумя шайбами в исполнении Карпова и Якупова, но нижнекамцы классно разыграли лишнего, благодаря чему смогли отыграться.

В овертайме команды отличиться не смогли, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика», решающий бросок выполнил Зак Митчелл.

Отметим, что в составе нижнекамской команды дебютировали новички — Берглунд и Энлунд.

СКА — «Нефтехимик» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1 б)

Голы:

0:1 — Митчелл (Порядин, Уайт, 02:38)

1:1 — Карпов (Ткачев, Токранов, 31:29, бол.)

2:1 — Якупов (43:15)

2:2 — Пайгин (Уайт, 46:01, бол.)

2:3 — Митчелл (победный буллит)