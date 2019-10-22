В США обнаружили мужчину с синдромом «автопивоварни»

Врачи в США обнаружили редкий синдром у 46-летнего строителя из Огайо, чей организм стал вырабатывать субстанцию, похожую на пиво. Это помог выяснить инцидент, когда мужчину задержали за нетрезвое вождение, хотя он не пил алкоголь.

По данным журнала British Medical Journal (BMJ), производство пива велось прямо в желудке пациента. Вырабатывать алкоголь в теле американца стал грибок Saccharomyces Cerevisiae — пекарские дрожжи.

Выяснилось, что первые симптомы синдрома проявились у мужчины еще в 2011 году, после курса приема антибиотиков. Тогда у строителя стали наблюдаться депрессия, «помутнение рассудка» и агрессивное поведение.

Излечиться мужчине удалось после курса пробиотиков и специальной противогрибковой диеты. Однако он попрежнему регулярно проверяет уровень алкоголя в крови.