Сейвы Рейдеборна и Барулина попали в топ-10 спасений недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала рейтинг лучших сейвов 7-й недели регулярного чемпионата.

В тройке лучших оказались сразу три момента из матчей «Нефтехимика». Тройку рейтинга замкнул вратарь «волков» Константин Барулин, спасший команду в матче с «Сибирью». Вторым стал голкипер СКА Алексей Мельничук, который выручил питерцев от нападающих нижнекамцев при счете 0:0.

Лучшим стало спасение вратаря «Сибири» Харри Сятери после броска форварда «Нефтехимика» Зака Митчелла при выходе 2 в 0.

Спасение вратаря «Ак Барса» Адама Рейдеборна на 6-й минуте третьего периода против «Салавата Юлаева» стал седьмым в списке.

10. Илья Ежов («Витязь»).

9. Илья Сорокин (ЦСКА).

8. Евгений Аликин («Амур»).

7. Адам Рейдеборн («Ак Барс»).

6. Антти Ниеми («Йокерит»).

5. Андрей Тихомиров («Торпедо»).

4. Илья Ежов («Витязь»).

3. Константин Барулин («Нефтехимик»).

2. Алексей Мельничук (СКА).

1. Харри Сятери («Сибирь»).