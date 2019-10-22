В Казани за полгода пьяные пассажиры испортили 10 автобусов

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана подсчитала, что в Казани за шесть месяцев буйные и нетрезвые пассажиры испортили 10 автобусов.

Пьяные разбивают окна и ломают двери в транспорте, сообщает пресс-служба ассоциации. В девяти происшествиях пьяные пассажиры нанесли материальный ущерб автотранспортным предприятиям Казани.

Один случай вандализма был зафиксирован на остановке «Бирюзовая» 19 октября. Проходящий мимо казанец запустил бутылкой в стекло автобуса.

Также 21 октября на остановке «Кабельное телевидение» водителю автобуса №30 пришлось вызвать полицию. Пьяный мужчина приставал к другим пассажирам.

Перевозчики подсчитали, что ущерб от действий вандалов составил 130 тысяч рублей.