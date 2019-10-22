В СПЧ предложили наказывать арендодателей за снимающих у них площади мошенников

На приеме членов Совета по правам человека при президенте РФ Андрея Бабушкина и Игоря Борисова рассказали о новом виде мошенничества в крупных торговых центрах. Для борьбы с ним предложено привлекать к ответственности владельцев недвижимости.

Посетительница из Москвы рассказала правозащитникам, что мошенники арендуют площади в солидных торговых центрах и представляются крупной компанией по изготовлению мебели. Договор на поставку покупатели заключают с несуществующими фирмами, а потом не могут вернуть деньги, передает пресс-служба совета.

«В связи с этим необходимо рассмотреть возможность установления дополнительных правовых гарантий и условий защиты прав добросовестных покупателей торговых центров (как вариант — установление субсидиарной ответственности организаций, сдающих в аренду площади мошенническим структурам)», — заявил член СПЧ Игорь Борисов.

Ранее в Мосгорсуде рассказали о новой схеме мошенничества с подставными чиновниками. Преступники представляются сотрудниками судов или других госорганов и обещают перечислить деньги после уплаты госпошлины.