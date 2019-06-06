Мосгорсуд рассказал о схеме мошенничества с подставными чиновниками

В Москве заметили новую схему мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками судов или других госорганов.

«Так, гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального Банка РФ, Счетной Палаты РФ и т.д., сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приговора суда им присуждена определенная сумма денег», — сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Далее мошенники предлагают прибыть в суд для получения денег. Они также предлагают перечислить средства на карту, но для этого необходимо заплатить пошлину.

Пресс-служба суда напомнила, что порядок признания потерпевшим прописан в УПК, а получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов. При этом потерпевших информируют о ходе рассмотрения дела, и они вправе участвовать в заседаниях.