Соцсети: в Казани образовалась пробка из-за аварии на Советской площади

В Казани возле Советской площади произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля. В результате аварии начала скапливаться пробка.

«Столкнулись «Рено» и «Дэу Нексия», оба автомобиля получили серьезные повреждения. В результате аварии образовалась большая пробка», — пишут очевидцы в соцсетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на улице Ершова и Сибирском тракте затруднено, но не критически.