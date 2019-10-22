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Соцсети: в Казани образовалась пробка из-за аварии на Советской площади

16:01, 22.10.2019
Соцсети: в Казани образовалась пробка из-за аварии на Советской площади
Фото: vk.com/proautokzn

В Казани возле Советской площади произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля. В результате аварии начала скапливаться пробка.

«Столкнулись «Рено» и «Дэу Нексия», оба автомобиля получили серьезные повреждения. В результате аварии образовалась большая пробка», — пишут очевидцы в соцсетях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на улице Ершова и Сибирском тракте затруднено, но не критически.

ПроисшествияАвтоОбществоИнфраструктура Татарстан
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