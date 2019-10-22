Канделаки объяснила нападки Уткина в свой адрес

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о причинах частых нападок к ней со стороны журналиста и блогера Василия Уткина.

«Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Это уже стало доброй традицией на протяжении последних четырех лет. Я не диагност, чтобы диагностировать, почему он постоянно оскорбляет конкретно меня и конкретно мне посвящает такое количество своих публикаций. Честно говоря, меня это не особо волнует.

Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить «Матч ТВ»? Я не знаю. Может быть, он хочет возглавить «Матч ТВ», может, какой-нибудь футбольный клуб. Может, еще что-то. Может, он просто такой народный мститель.

Он работал у нас какое-то время. Почему ушел? Думаю, долгое время работать на одном месте ему мешает состояние здоровья. В целом он очень талантливый и способный человек. И я считаю, что это некрасиво с моей стороны — обсуждать его состояние здоровья. Но я думаю, что все люди, знающие его хорошо, понимают, что он спринтер. На долгую дистанцию его не хватает.

Я не считаю это войной, абсолютно. Такое всегда привлекает внимание. Отношусь к этому нормально. А с точки зрения конкретных оскорблений, которые он использует, это в нашей стране пока еще допустимо, в отличие от Америки. Там за такой формы обращение к женщине можно довести дело до суда. Безусловно, здесь мы этого делать не будем.

Я думаю, что у Василия это происходит в силу того, что он не имеет стабильной работы. Как я понимаю, места работы у него постоянно меняются. И наличие огромного количества свободного времени дает ему возможность фокусироваться на чем-то, пусть даже вот так болезненно, как на мне», — сказала Канделаки.

Ранее Канделаки и журналист Василий Уткин устроили перепалку в соцсетях. Последний выложил в своем «Инстаграме» видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки: «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в «Телеграме». В ответ на это Канделаки посоветовала направить Уткина на лечение.